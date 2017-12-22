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Aydın'da Kahreden Kaza! 3 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 3 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Aydın'da Kahreden Kaza! 3 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 3 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

22 Aralık 2017 Cuma 23:11
Aydın'da Kahreden Kaza! 3 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Kahreden Kaza! 3 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 3 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Sefa Şahin idaresindeki otomobil, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde aynı yönde seyir eden sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

Kazada 3 öğrenci feci şekilde hayatını kaybederkenn, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık , itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 3 gencin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı Sefa Şahin 112 ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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