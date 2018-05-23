Avrupa Parlementosu'ndan 24 Haziran Kararı! Gözlemci Gönderilmeyecek

Avrupa Parlementosunun 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci göndermeme kararı aldığı bildirildi.

Avrupa Parlementosu Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan yaptıkları ortak açıklamada, "AP, Türkiye'de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak" şeklinde konuştu. Ayrıca açıklamada herhangi bir AP üyesinin seçimlere ilişkin yapacağı açıklamanında hiç bir şekilde AP'nin tüm görüşünü yansıtmayacağı belirtildi.

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