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ATATÜRK’ÜN DUVAR RESMİ İÇİN 20 BİN KİŞİ OY KULLANDI

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Muralist Kadıköy Festivali öncesinde bu yıl iki çalışma halk oylamasına sunuldu. Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümü anısına Kadıköy Belediyesi binası duvarına resmedilecek Atatürk temalı duvar resmi için yapılan oylamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayında karşılanışının yer aldığı resim birinci oldu.

ATATÜRK’ÜN DUVAR RESMİ İÇİN 20 BİN KİŞİ OY KULLANDI

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Muralist Kadıköy Festivali öncesinde bu yıl iki çalışma halk oylamasına sunuldu. Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümü anısına Kadıköy Belediyesi binası duvarına resmedilecek Atatürk temalı duvar resmi için yapılan oylamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayında karşılanışının yer aldığı resim birinci oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:45
ATATÜRK’ÜN DUVAR RESMİ İÇİN 20 BİN KİŞİ OY KULLANDI

ATATÜRK’ÜN MAVİ TAKIM ELBİSELİ RESMİ SEÇİLDİ

İnternet üzerinden düzenlenen oylamaya 20 bin 652 kişi katıldı. 16 Temmuz günü sonlandırılan oylamada 1929 yılında Mustafa kemal Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda karşılanışının yer aldığı “Atatürk Dolmabahçe Sarayında” adlı duvar resmi 6 bin 811 oy ile birinci oldu.

Atatürk’ün mavi takım elbiseli, beyaz fötr şapka ile yürürken resmedildiği çalışma Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından Kadıköy Belediyesi’nin duvarına uygulanacak. Resmin çizimine 1 Ekim’de başlanacak ve çalışmanın 29 Ekim’de tamamlanması bekleniyor. Oylamadaki “Atatürk Çiftlikte Denetimde” temalı öneri 4bin 821 oy alırken, “Atatürk Cumhurbaşkanı Seçildi” temalı öneri ise bin 999 oy aldı.

KOLOMBİYA TEMALI MURALLAR YARIŞTI

Halk oylamasına sunulan diğer murallar ise Vertigo Graffiti ekibinin imzasını taşıyan Kolombiya temalı murallar oldu. Kolombiya Elçiliği ile ortak yürütülecek çalışma için ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ temalı öneri 2 bin 965 oy alırken, ‘Yaşam Yılları’ temalı öneri 2 bin 58, ‘Kahvenin Geleceği’ temalı öneri bin 998 oy aldı.Kahve Tarlalarında Çocukluk 6-14 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi binasında resmedilecek.

Son Güncelleme: 18.07.2019 15:39
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