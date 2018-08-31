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Atatürk'ün dublörü mü vardı? İlber Ortaylı Açıkladı!..

Sevilen ve Ünlü Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı canlı yayın programında çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. İlber Ortaylı, 'Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş.' şeklinde konuştu.

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Atatürk'ün dublörü mü vardı? İlber Ortaylı Açıkladı!..

Sevilen ve Ünlü Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı canlı yayın programında çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. İlber Ortaylı, 'Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş.' şeklinde konuştu.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:02
Atatürk'ün dublörü mü vardı? İlber Ortaylı Açıkladı!..

Sevilen ve Ünlü Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı canlı yayın programında çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. İlber Ortaylı, 'Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş.' şeklinde konuştu.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Habertürk TV canlı yayınına katıldı. İlker Başbuğ, Kuvay-i Milliye'nin kurulmasına ilişkin olarak "Yunan işgali İzmir'de başladığı andan itibaren Ege bölgesinde halkın kendi kendine bir yapılanması var. Bölgesel bölgesel. Bunu Kuva-yi Milliye'nin başlangıcı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

İlker Başbuğ, şöyle devam etti: "Nereye geliyoruz Sivas Kongresi'ne geliyoruz. Orada karar alınıyor. Kuva-yi Milliye'nin kurulması. Burada önemli olan bu devam edecek. Kuva-yi Milliye ile mi Kurtuluş savaşı devam edecek yoksa düzenli ordu ile mi? Düzenli orduyu düşünen iki kişi var. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa. Ali Fuat Paşa Batı cephesi kurulacak ilk komutan budur. Buradan bir düzenli orduya gidilecek. İnönü savaşları hiç tartışmasız başarıdır."

İlker Başbuğ, "Komutanı dahileştiren şey geri çekilme harekatıdır. Sakarya'nın doğusuna çekilme kararını Mustafa Kemal Atatürk'ten başka hiçbir komutan veremezdi" dedi.

İlker Başbuğ'dan sonra söz alan İlber Ortaylı, "Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş. Bir orada görünüyor, bir burada görünüyor. Ama belgelenene kadar bunu bir kenara bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 31.08.2018 11:16
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