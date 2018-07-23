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Atatürk’e hakaretten tutuklanan Safiye İnci: Cahilliğime geldi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden ve hakaret ettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Safiye İnci isimli kadın Savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemenin kararı ile tutuklanmıştı.

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Atatürk’e hakaretten tutuklanan Safiye İnci: Cahilliğime geldi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden ve hakaret ettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Safiye İnci isimli kadın Savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemenin kararı ile tutuklanmıştı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:42
Atatürk’e hakaretten tutuklanan Safiye İnci: Cahilliğime geldi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden ve hakaret ettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Safiye İnci isimli kadın Savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemenin kararı ile tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Burhan Tezcan koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Safiye İnci, “5186 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İnci, hakimlik sorgusunun ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, “Anıtkabir’e sizi kim ya da kimler götürdü, Anıtkabir’e geliş amacınız nedir?” sorusuna Safiye İnci şöyle cevap verdi;

''Halam Z.K., kuzenlerim E.A. ve S.A. ile birlikte gittik. Gezme amacıyla ve halamın, kuzenlerimin ısrarı üzerine gittim. Ben kendim gitmek istemiyordum” yanıtını verdi.

Suç Olduğunu Bilmediğini İddia Etti!..

Safiye İnci, ifadesinde şunları söyledi:

Videoyu kendi isteğimle çektim. Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşından beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz 2018 tarihinde Instagram’daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da bu görüntüleri hesabımdan sildim. Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar, ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ben çekmeyince kuzenim E.A. benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinden kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım, bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum.

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