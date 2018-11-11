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Atatürk’e hakaretten gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri esnasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler sebebiyle polis tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Şahin, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Atatürk’e hakaretten gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri esnasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler sebebiyle polis tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Şahin, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

11 Kasım 2018 Pazar 15:36
Atatürk’e hakaretten gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri esnasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler sebebiyle polis tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Şahin, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi ve kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıldönümünde tüm yurtta ve dünyada düzenlenen törenlerle yad  edildi. Edirne’deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi” diye slogan atmaya başladı. Polis ekipleri tarafından tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Emine Şahin, daha sonra ‘Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan 21 yaşındaki Emine Şahin, pişman olmadığını Atatürk’ü bu şekilde anmanın inancına ve inandığı dinine aykırı olduğunu savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi. Geceyi gözaltında geçiren Emine Şahin, işlemlerinin tamamlanmasından sonra Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, ‘Atatürk hatırasına alenen hakaret’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynaklar ; Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 18:42
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