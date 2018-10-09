Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Atatürk'e Hakaret Eden Safiye İnci Tahliye Edildi!

Anıtkabir’de çektiği video ile Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği tespit edilen ve hakkında dava açılan Safiye İnci’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

banner396

Atatürk'e Hakaret Eden Safiye İnci Tahliye Edildi!

Anıtkabir’de çektiği video ile Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği tespit edilen ve hakkında dava açılan Safiye İnci’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

09 Ekim 2018 Salı 15:38
Atatürk'e Hakaret Eden Safiye İnci Tahliye Edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren video çekip sosyal medyada paylaşan Safiye İnci hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan dava açmıştı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ikinci celsesi bugün tamamlandı. Mahkemeye, tutuklu sanık Safiye İnci, avukatı Bülent Demir ve ailesi ile Ankara Barosundan çok sayıda avukat duruşmaya katıldı.

Mahkemede söz alan İnci'nin avukatı Bülent Demir, Ankara Barosu'nun davaya katılma talebinin reddedilmesini talep ederek, "Katılma hakları malumunuz suçtan zarar görmeye bağlıdır. Ankara Barosu'nun bu duruşmaya katılan sıfatıyla katılmaları usule aykırıdır. Salon dışarısına çıkarılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Avukat Demir'in bu talebini değerlendiren mahkeme, Ankara Barosu'nun katılma talebini reddetti.

'BURALARA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Daha sonra söz hakkı verilen sanık İnci, "Önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Ben hakaret amaçlı hiçbir şey söylemedim. Herkesten özür dilerim, olaydan dolayı pişmanım. Ben buralara geleceğini düşünmemiştim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. İnci'nin avukatı Demir ise şunları kaydetti:

"Müvekkilimin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiası, dosyadaki deliller ve iddianamedeki iddialar yetersiz ve mesnetsizdir. Müvekkilim öz çekimde bir kişiye ilişkin sevgisini veya o kişinin fiilini bireysel olarak değerlendirmiş, bunu da kamuya açık olmayan kendi gizli Instagram hesabından paylaşmıştır. Savcının iddianamede ceza arttırım sebebi olarak ileri sürdüğü basın yoluyla neşir gerçekleşmemiştir. Cezanın yarı oranında arttırım talebi hukuka uygun değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinde herkes bir kişiyi sevip sevmemekte özgürdür. Bir siyasi lider ve 1. cumhurbaşkanı olarak müvekkilim sevmediğini hür iradesiyle beyan etmiştir. Bu ise suç olamaz. Türkiye'yi kurtarıp kurtarmadığı cümlesiyse zaten profesyonel tarihçilerin tartıştığı bir konudur. Müvekkilimin son cümlesinde 1. cumhurbaşkanı ile 12. cumhurbaşkanını kıyas ettiği ancak bunu nahoş bir kelime ile ifade etmesi de hakaret unsurunu içermemektedir, bir kıyastan ibarettir. Müvekkilim de cumhurbaşkanlarının arasındaki muhabbete dayalı kıyas yapmakta serbesttir. Dolayısıyla suç oluşmamıştır, müvekkilimin beraatine karar verilmesini ve bu celse tahliye edilmesini talep ediyorum."

Son sözü sorulan İnci, "Çok pişmanım herkesten özür diliyorum" ifadesini kullandı. Daha sonra kararını açıklayan hakim, İnci'nin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Hakim, hükümle birlikte İnci'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.10.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
atatürk e hakaret eden safiye inci tahliye edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite öğrencisi Serap'ın acı ölümü!
Üniversite öğrencisi Serap'ın acı ölümü!
İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...
İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim