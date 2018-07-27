Atatürk'e Hakaret Eden Safiye İnci İçin İstenen Ceza Belli Oldu!..

Anıtkabir'de çektiği Atatürk'e hakaret içerikli videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan Safiye İnci'ye sosyal medyadan tepki yağmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtkabir'de çektiği Atatürk'e hakaret içerikli videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Safiye İ. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı'nın hazırladığı ve sunduğu iddianamede, Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu" ifade edildi.

Safiye İnci'nin, başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, "bir anlık düşüncesizliği nedeniyle böyle bir şey olduğunu" söylediği ve pişmanlığını dile getirdiği bildirilen iddianamede, sanığın "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" uyarınca "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi cezası talep edildi.



İddianameyi kabul eden Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Safiye İnci'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

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