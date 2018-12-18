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Atatürk'e Hakaret Eden POMEM Öğrencisi İhraç Edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi ihraç edildi.

Atatürk'e Hakaret Eden POMEM Öğrencisi İhraç Edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi ihraç edildi.

18 Aralık 2018 Salı 20:27
Atatürk'e Hakaret Eden POMEM Öğrencisi İhraç Edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi ihraç edildi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, 10 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli makamlar tarafından tutuklanan Karabük POMEM öğrencisi İ.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

POMEM ÖĞRENCİSİ İHRAÇ EDİLDİ

Açılan soruşturma neticesinde İ.Ö. POMEM'den ihraç edildi.

Karabük Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla 10 Kasım 2018 tarihinde gözaltına aldığı POMEM öğrencisi İ.Ö, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 22:09
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.. 2 saat önce

ne ataturkmus... ilah degildir dedik iceri attiniz.. demek ilah kabul ediyorsunuz..

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Gökhan Yurt 1 saat önce

Boyle vatan hainlerini alıyorlar ya icin acıyor gercekten nerede pkkli terörist varsa devlet memuru oluyor vatanina faydalı olmak isteyenler dışarıda isssiz

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mehmet onn 1 saat önce

way mal way

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