Atatürk'e Hakaret Eden POMEM Öğrencisi İhraç Edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi ihraç edildi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, 10 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli makamlar tarafından tutuklanan Karabük POMEM öğrencisi İ.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

POMEM ÖĞRENCİSİ İHRAÇ EDİLDİ

Açılan soruşturma neticesinde İ.Ö. POMEM'den ihraç edildi.

Karabük Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla 10 Kasım 2018 tarihinde gözaltına aldığı POMEM öğrencisi İ.Ö, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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