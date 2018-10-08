Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Gözaltına Alındı

Malatya'da, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında inceleme başlatılan öğretmen, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.