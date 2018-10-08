atatürk e hakaret eden öğretmen gözaltına alındı

Malatya'nın Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K. isimli öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunan iletiler paylaşmasından sonra büyük tepki gördü.
Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında inceleme başlatılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, ilkokul öğretmeni Murat K.'yi gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Murat K., götürüldüğü emniyette sorgulanmaya başlandı.
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