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Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Gözaltına Alındı

Malatya'da, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında inceleme başlatılan öğretmen, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

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Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Gözaltına Alındı

Malatya'da, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında inceleme başlatılan öğretmen, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:52
Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Gözaltına Alındı

Malatya'nın Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K. isimli öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunan iletiler paylaşmasından sonra büyük tepki gördü.

Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında inceleme başlatılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, ilkokul öğretmeni Murat K.'yi gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Murat K., götürüldüğü emniyette sorgulanmaya başlandı.

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Son Güncelleme: 08.10.2018 10:56
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atatürk e hakaret eden öğretmen gözaltına alındı
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