Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

banner396

Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:08
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi

Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İ., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ederken o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Safiye İ. ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan Safiye İ.'nin, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

İHA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.07.2018 18:27
Anahtar Kelimeler:
atatürk e hakaret eden kadın tutuklama talebi adliyeye sevk edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa kemal paşa yaşa 4 saat önce

Ben bu kıza aşık oldum ne günah işledim aceba kendime engel olamıyorum çok pis baglandım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadın 2 saat önce

Hakettigi buydu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sevgilisinin babası onu dolapta yakaladı!..
Sevgilisinin babası onu dolapta yakaladı!..
Çalışanlar İçin Kurban Bayramı Tatil Süresi Belli Oldu!..
Çalışanlar İçin Kurban Bayramı Tatil Süresi Belli Oldu!..
Çiftlik Bank skandalında flaş gelişme: Serbest bırakıldı
Çiftlik Bank skandalında flaş gelişme: Serbest bırakıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim