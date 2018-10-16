Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Atatürk'e Hakaret Eden Bir Kişi Daha Tutuklandı!

Osmaniye'de sosyal medya platformunu kullanara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner396

Atatürk'e Hakaret Eden Bir Kişi Daha Tutuklandı!

Osmaniye'de sosyal medya platformunu kullanara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Ekim 2018 Salı 10:25
Atatürk'e Hakaret Eden Bir Kişi Daha Tutuklandı!

Osmaniye'de sosyal medya platformunu kullanara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATATÜRK'E HAKARET

Osmaniye şehir merkezinde ikamet eden F.Ş.,isimli bir şahıs sosyal medya platformu olan Facebook üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Anafartalar komutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI!

Paylaşımlara tepki yağarken, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KISA SÜREDE KİM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede adresi belirlenen F.Ş. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.10.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
atatürk e hakaret eden kişi daha tutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM'ne Traktörlü Saldırı!
TBMM'ne Traktörlü Saldırı!
Mavi Bereli Komandolar 27 Şehidimizin İntikamını Aldı!
Mavi Bereli Komandolar 27 Şehidimizin İntikamını Aldı!
Çok sayıda asker için gözaltı kararı çıktı!
Çok sayıda asker için gözaltı kararı çıktı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim