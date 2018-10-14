Atatürk'e Çirkin Hareket!

Kocaeli'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin hareketler ile saldırıda bulunan 2002 doğumlu Ağrılı bir şahısın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya AtamızaUzananEliKırarız etiketi ile tepkisini dile getiriyor. Bazı avukatlar yarın suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.
İşte Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne, büyüklüğüne ve hatırasına saldıran şahısa ait görüntüler;
Bu Atatürk düşmanı hain cezasız kalmasın. pic.twitter.com/aA2KrMkl9K— TTA Grup (@TTAgrup) 14 Ekim 2018
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA