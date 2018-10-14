Atatürk'e Çirkin Hareket!

Kocaeli'ye bağlı Dilovası ilçesinde bulunan bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin hareketler ile saldırıda bulunan 2002 doğumlu Ağrılı bir şahısın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya AtamızaUzananEliKırarız etiketi ile tepkisini dile getiriyor. Bazı avukatlar yarın suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.