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Atatürk'e Çirkin Hareket!

Kocaeli'ye bağlı Dilovası ilçesinde bulunan bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin hareketler ile saldırıda bulunan 2002 doğumlu Ağrılı bir şahısın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya AtamızaUzananEliKırarız etiketi ile tepkisini dile getiriyor. Bazı avukatlar yarın suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.

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Atatürk'e Çirkin Hareket!

Kocaeli'ye bağlı Dilovası ilçesinde bulunan bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin hareketler ile saldırıda bulunan 2002 doğumlu Ağrılı bir şahısın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya AtamızaUzananEliKırarız etiketi ile tepkisini dile getiriyor. Bazı avukatlar yarın suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.

14 Ekim 2018 Pazar 20:59
Atatürk'e Çirkin Hareket!

Kocaeli'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin hareketler ile saldırıda bulunan 2002 doğumlu Ağrılı bir şahısın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya AtamızaUzananEliKırarız etiketi ile tepkisini dile getiriyor. Bazı avukatlar yarın suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.

İşte Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne, büyüklüğüne ve hatırasına saldıran şahısa ait görüntüler;

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Son Güncelleme: 14.10.2018 21:58
Anahtar Kelimeler:
atatürk e çirkin hareket
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