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Atatürkçü Düşünce Derneğine Soruşturma (İşte ADD'nin O Paylaşımı)

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin darbe paylaşımı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Atatürkçü Düşünce Derneğine Soruşturma (İşte ADD'nin O Paylaşımı)

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin darbe paylaşımı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:38
Atatürkçü Düşünce Derneğine Soruşturma (İşte ADD'nin O Paylaşımı)

Son dakika: Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, TCK’nın 215. maddesinde düzenlenen, 'suç ve suçluyu övme suçu'ndan dolayı resen soruşturma başlattı.

Bekir Bozdağ, ADD 'nin bu paylaşımı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Atatürkçü Düşünce Derneği, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur. Bu Atatürk’e de büyük bir saygısızlıktır."

Süleyman Soylu ise konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok net söylüyorum. Kendi zihinleriyle ve kendi zekalarıyla, akıllarıyla beraber antidemokratik çağrı yapıyorlar. Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir."

iŞTE ADD'NİN O PAYLAŞIMI

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Son DakikaAddAtatürkçü Düşünce Derneği
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