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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsünün sosyal medyada yayılmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verildi.

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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsünün sosyal medyada yayılmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:03
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren video çeken Safiye İnci isimli kadının videosunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra büyük tepki yükselmişti. Olaydan sonra Safiye İnci, 'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkemenin verdiği ara kararda Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU!

Safiye İnci, "Çok utanıyorum. Keşke gelmeseydim diyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya, Atatürk Tayyip'in b... bile olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 13.09.2018 15:10
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Kadın 39 dakika önce

Umarım hiç çıkmaz

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Umarım 16 dakika önce

İçerde kimin ne olduğunu bir güzel anlatırlar inşAllah

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Çürürsün 8 dakika önce

İnşAllah çürürsün çıkmazsın beynine tükürdüğüm

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