Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren video çeken Safiye İnci isimli kadının videosunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra büyük tepki yükselmişti. Olaydan sonra Safiye İnci, 'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkemenin verdiği ara kararda Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU!



Safiye İnci, "Çok utanıyorum. Keşke gelmeseydim diyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya, Atatürk Tayyip'in b... bile olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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