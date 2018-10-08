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Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Hakkında Karar Verildi!

Malatya'da sosyal medya platformu üzerinden hakaret ettiği tespit edilen M.K isimli öğretmen için İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştı.

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Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Hakkında Karar Verildi!

Malatya'da sosyal medya platformu üzerinden hakaret ettiği tespit edilen M.K isimli öğretmen için İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 20:19
Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Hakkında Karar Verildi!

Malatya'da sosyal medya platformu üzerinden hakaret ettiği tespit edilen M.K isimli öğretmen için İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. M.K’nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

NÖBETÇİ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLADI

Emniyetteki işlemlerinden sonra, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Hakkında tutuklama kararı çıkan öğretmen mahkemenin ardından cezaevine sevk edildi.

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