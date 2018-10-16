Atatürk'e Hakaret Eden Bir Kişi Daha Tutuklandı!

Osmaniye'de sosyal medya platformunu kullanara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATATÜRK'E HAKARET

Osmaniye şehir merkezinde ikamet eden F.Ş.,isimli bir şahıs sosyal medya platformu olan Facebook üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Anafartalar komutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI!

Paylaşımlara tepki yağarken, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KISA SÜREDE KİM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede adresi belirlenen F.Ş. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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