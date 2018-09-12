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'Atatürk de dolandırılmış'

Milliyet gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordular Grup Kumandanlığı sırasında ticaret yapmak vaadi ile dolandırıldığını aktardı.

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'Atatürk de dolandırılmış'

Milliyet gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordular Grup Kumandanlığı sırasında ticaret yapmak vaadi ile dolandırıldığını aktardı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:29
'Atatürk de dolandırılmış'

Güneri Cıvaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dolandırıcıya nasıl para kaptırdığını Falih Rıfkı Atay'ın 'Çankaya' kitabından özetledi.

Buna göre bazı ahbapları, Mustafa Kemal Atatürk'e “Artık bir vazifeniz yok, böyle arkası gelmeyen masrafa dayanılmaz. Paranızı bir ticarete koysak” önerisinde bulundular.

Cıvaoğlu, "Atatürk dolandırılmış" başlığıyla yayımlanan yazısında sonrasında yaşananları şöyle aktardı:

"A…. Beyefendi, Paşa'yı akşam meclislerinden birine davet eder. Niyeti beyefendi hazretleri lütuf buyururlarsa Fethi Bey'in tasarrufunu da kendi parasına katarak 'nemalandırmaktır'. O nedenle, davete yanına Fethi Bey'i de alarak gider. İstanbul taraflarında bir konağa gitmişler. Sofra, yemekler, salon hepsi yerinde. Beyefendi, Babıali üslubuyla sohbetler açar. Terbiyeli konuşur, pek nezaketle dinler. Ticaret ve para mevzularına tenezzül edip dokunmaz bile. Mustafa Kemal içinden 'Galiba bizi beğenmedi, paramızı kabul etmeyecek' diye kaygılara bile düşer."

Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün elindeki parayı A…. isimli iş adamına verdiğini anlatan Cıvaoğlu, yazısını şöyle noktaladı:

"Ancak haftalar geçmiş A…. Beyefendi'den tık yok. Mustafa Kemal, A…. Beyefendi'nin yazıhanesine gitmiş. A…. Beyefendi gene burnundan kıl aldırmayan yüksek havalarda. Neyse, uzatmayayım. Bir süre sonra 'gemi battı' haberi gelmiş. Aslında gemi falan yok. Batan Mustafa Kemal'in parası. Koskoca Mustafa Kemal Paşa dolandırılmış."

Kaynaklar; Milliyet

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Son Güncelleme: 12.09.2018 10:17
Anahtar Kelimeler:
atatürk dolandırılmış
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Murat KAYA 1 saat önce

Yalan yazılar

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İsyankar 36 dakika önce

Amacın ne admin!
Yazının amacı belli.

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Tester 4 dakika önce

Adı milliyette işi hıyanet

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