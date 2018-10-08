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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon

Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görev yapan 5 kişi 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alındı, iddialara adı karışan bir iş adamının ise adresinde bulunamadığı ve arandığı belirtildi.

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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon

Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görev yapan 5 kişi 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alındı, iddialara adı karışan bir iş adamının ise adresinde bulunamadığı ve arandığı belirtildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:50
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda belediyeye ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor.

Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 08.10.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
ataşehir belediyesi operasyon
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