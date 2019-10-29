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Atanamayan Öğretmen İntihar Etti!

33 yaşındaki bir öğretmen Ataması yapılmayınca intihar etti

Atanamayan Öğretmen İntihar Etti!

33 yaşındaki bir öğretmen Ataması yapılmayınca intihar etti

29 Ekim 2019 Salı 07:31
Atanamayan Öğretmen İntihar Etti!

Sırakapılar Mahallesi 1596 Sokak’taki bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede yalnız yaşayan Rehberlik Öğretmeni Merve İşler’den haber alamayan yakınları, adrese geldi. 33 yaşındaki Merve İşler’i tavana asılı halde bulan yakınları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, İşler’in yaşamını kaybettiğini belirledi. Merve İşler’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili Denizlimuhabir.com‘da yer alan haberde, bir süre önce çalıştığı işyerinden ayrılan 33 yaşındaki Merve İşler’in atanamadığı ve işyerinden de ayrıldığı için psikolojik bunalımda olduğu belirtildi.

Haberin ardından Manifesto‘ya ulaşan yakınları ise İşler’in kadrolu öğretmen olduğunu ve intiharının sebebinin bir süre eşinden ayrılmış olması olduğunu söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 29.10.2019 20:42
Anahtar Kelimeler:
atanamayan öğretmen intihar etti
Yorumlar
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Erdoğan KARAMAN 1 gün önce

Nasıl bir haber anlayan beri gelsin,başlık atanamayan öğretmen,sonuç eşinden ayrılan öğretmen,her neyse değmezdi ve hoca hanım, Rabbim Rahmeti ile muamele eylesin.

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Ben 1 gün önce

Şimdi rahatlasın o bizleri kandıranlar.torpille adam alanlar ahımız sizi bırakmayacak.bilin de yalan haberler yapmayın artik

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