Atanamayan Öğretmen İntihar Etti!

Sırakapılar Mahallesi 1596 Sokak’taki bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede yalnız yaşayan Rehberlik Öğretmeni Merve İşler’den haber alamayan yakınları, adrese geldi. 33 yaşındaki Merve İşler’i tavana asılı halde bulan yakınları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, İşler’in yaşamını kaybettiğini belirledi. Merve İşler’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili Denizlimuhabir.com‘da yer alan haberde, bir süre önce çalıştığı işyerinden ayrılan 33 yaşındaki Merve İşler’in atanamadığı ve işyerinden de ayrıldığı için psikolojik bunalımda olduğu belirtildi.

Haberin ardından Manifesto‘ya ulaşan yakınları ise İşler’in kadrolu öğretmen olduğunu ve intiharının sebebinin bir süre eşinden ayrılmış olması olduğunu söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.