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Atanamayan Öğretmen İntihar Etti, Cebinden 10 TL Çıktı!

32 yaşındaki öğretmen Ersin Turhan atanamadığı için intihar etti. Cansız bedeninden sadece 10 Türk Lirası çıktı!

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Atanamayan Öğretmen İntihar Etti, Cebinden 10 TL Çıktı!

32 yaşındaki öğretmen Ersin Turhan atanamadığı için intihar etti. Cansız bedeninden sadece 10 Türk Lirası çıktı!

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:03
Atanamayan Öğretmen İntihar Etti, Cebinden 10 TL Çıktı!

32 yaşındaki öğretmen Ersin Turhan atanamadığı için intihar etti. Cansız bedeninden sadece 10 Türk Lirası çıktı!

Evrensel'den Hasret Gültekin Kozan'ın aktardığı habere göre; Ataması yapılmayan Öğretmen Ersin Turhan, geçtiğimiz pazar akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından intihar ederek yaşamına son verdi. 

Tunceli - Dersim - Pertek nüfusunakayıtlı olan Ersin Turhan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği okumuş, atanmayı bekliyordu. 32 yaşında olan Ersin Turhan, İstanbul Gazi Kent Ormanı’nda bir ağaca kendini asarak hayata veda etti. Akrabası olduğunu söyleyen Turgut Erdoğan, Ersin Turhan ile ilgili “ Çok zor şartlar altında okudu, hayata tutunmak istiyordu, genç insandı. Köy yerinde para kazanılmıyor, o yüzden gurbete gidiyordu. Tek istediği atamasının yapılması ve öğretmenlik yapmaktı” ifadelerini kullandı.

Ersin Turhan sosyal medya platformu Facebook'ta bulunan hesabından bir paylaşım yaptı.

Arkadaşları tarafından ataması yapılmadığı için bunalıma girdiğini söylediği Ersin Turhan, sosyal medya hesabı üzerinden Pazar günü saat 18:10’da şu paylaşımı yaptı; “Gelip karşıma pis pis sırıtma hayat. Ben sana yenilmedim. Sevdiklerim diz çöktürttü senin önünde bana. O yüzden kalkamıyorum. Ama şimdi sus güneşi çek üzerimden. Gözlerimi alıyor uyuyamıyorum. Ve sustur şu başımda öten kuşları. Sessizlik. Biraz huzura ihtiyacım var. Sonsuz bir uykuya hasretim. Ve asla sevinme ilk rauntta nakavt ettim diye. İkinci raunt Azrail ile hadi gel zaman geldi. Ertelemenin anlamı yok. Yenilenin canı cehenneme.” Turhan’a, sevenleri sosyla medya üzerinden yorum attı, kararından vazgeçirmeye çalışanlar oldu. Ama göreve başlayamayan genç öğretmen  saat 21:09’da yaptığı son paylaşımda “Sabah beni bir ağaçta asılı bulacaklar. Önce yalandan ağlayıp sonra unutacak herkes” ifadeleri ile içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalıştıktan sonra hayatına son verdi.

PAYLAŞIMI OKUYAN AİLESİ ARAMAYA BAŞLADI

Ersin Turhan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yazdıklarını okuyan ailesi telefon ile aramalarına rağmen ulaşamadı. Kaldığı yerlere gitti bulamadı. Son olarak karakola giderek polis kayıp başvurusunda bulundular.  Acı haber Pazartesi sabahı aileye ulaştı, Gazi Kent Ormanı’nda bir ağaca asılı bulunan Turhan’ın cebinden 10 lira para çıktı. 

Kocaeli’de yaşayan akrabası Turgut Erdoğan, Ersin Turhan’ın yazın köyde tarım işiyle uğraştığını, nohut ektiği ve siparişler almaya çalıştığını söyledi. Turhan için “15-20 gün önce İstanbul’a çalışmaya geldi” diyen Erdoğan, “Geçen yıllarda da inşatlarda çalışıyordu, Gazi Mahallesi’nde kalıyordu. Üniversiteyi okurken de ara vermişti, bir yıl önce bitirdi ataması yapılmamıştı. Hiçbir şeyi yoktu, yazın nohut ekmişti, insanlarda sipariş almaya çalışıyordu. Yaşamı seven birisiydi, babasını yıllar önce kaybetmişti. 9 kardeşlerdi, abileri köyde hayvancılıkla uğraşıyor. Yazları İstanbul’a gelip büyük inşaat firmalarında çalışıyor, okul harçlığını çıkarıyordu” diye konuştu.

Turhan’ın, ismini açıklamayan bir arkadaşı da, “Bizlerle arası çok iyiydi. Bir öğretmen adayıydı, sınıf öğretmeni olacaktı, atanmayı bekliyordu. ‘Atanmam olana kadar da İstanbul’da çalışırım, paramı kazanırım’diyordu, çıkıp İstanbul’a gelmişti” ifadelerini kullandı. Ersin Turhan’ın cenazesi Çarşamba günü Pertek’in Sumağ köyünce toprağa verilecek. 

Kaynaklar; Evrensel

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.10.2018 13:27
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atanamayan öğretmen intihar etti cebinden tl çıktı
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Serkan 10 dakika önce

Ah abim ah

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ogretmenim 6 dakika önce

Mekanı cennet olsun ogretmenimin.sayin Ziya selcuk size sesleniyoruz bende atanması bekleyen onbinlerce öğretmenlerden biriyim .Lütfen artık sesizimizi duyun artık atanamsyan ogretmen kalmasın .ogretmen ve diğer universitesi ni okumuş diplomalı işsizler kalmasının. Gerçekten yoruldum artık bende.sürekli ozel kurumlardan geri cevrilmekten ,gittiğimiz bazı kurumlar bile asgari ücretin altında sigortasız çalışmamızı istiyorlar Biz bi öğretmen dek ve çocuklarımızı doğru bir şekilde hak hukuk yemeden adaletli bi şekilde kendi hakkini savunmayı ogreteceksek o zaman bizim de dik durmamız ve gerçekten anlattığımız gibi yaşamamız gerek.

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Hic 6 dakika önce

Daha kaç kişi intihar edecek

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Asd 3 dakika önce

Iste ulkenin icler acisi durumu. Bastakilere soylesen ulke refah icinde
Ulkede hicbir skinti yok tuzu kuru hainler oturduklari yerden boyle yetimlerin hakkini yiyolar zehir zikkim olar insAllah. Allah rahmet etsin nice boyle canlar caresizlikten kendi hayatina son veriyor.

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