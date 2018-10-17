Atanamayan Öğretmen İntihar Etti, Cebinden 10 TL Çıktı!

32 yaşındaki öğretmen Ersin Turhan atanamadığı için intihar etti. Cansız bedeninden sadece 10 Türk Lirası çıktı!

Evrensel'den Hasret Gültekin Kozan'ın aktardığı habere göre; Ataması yapılmayan Öğretmen Ersin Turhan, geçtiğimiz pazar akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından intihar ederek yaşamına son verdi.

Tunceli - Dersim - Pertek nüfusunakayıtlı olan Ersin Turhan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği okumuş, atanmayı bekliyordu. 32 yaşında olan Ersin Turhan, İstanbul Gazi Kent Ormanı’nda bir ağaca kendini asarak hayata veda etti. Akrabası olduğunu söyleyen Turgut Erdoğan, Ersin Turhan ile ilgili “ Çok zor şartlar altında okudu, hayata tutunmak istiyordu, genç insandı. Köy yerinde para kazanılmıyor, o yüzden gurbete gidiyordu. Tek istediği atamasının yapılması ve öğretmenlik yapmaktı” ifadelerini kullandı.

Ersin Turhan sosyal medya platformu Facebook'ta bulunan hesabından bir paylaşım yaptı.

Arkadaşları tarafından ataması yapılmadığı için bunalıma girdiğini söylediği Ersin Turhan, sosyal medya hesabı üzerinden Pazar günü saat 18:10’da şu paylaşımı yaptı; “Gelip karşıma pis pis sırıtma hayat. Ben sana yenilmedim. Sevdiklerim diz çöktürttü senin önünde bana. O yüzden kalkamıyorum. Ama şimdi sus güneşi çek üzerimden. Gözlerimi alıyor uyuyamıyorum. Ve sustur şu başımda öten kuşları. Sessizlik. Biraz huzura ihtiyacım var. Sonsuz bir uykuya hasretim. Ve asla sevinme ilk rauntta nakavt ettim diye. İkinci raunt Azrail ile hadi gel zaman geldi. Ertelemenin anlamı yok. Yenilenin canı cehenneme.” Turhan’a, sevenleri sosyla medya üzerinden yorum attı, kararından vazgeçirmeye çalışanlar oldu. Ama göreve başlayamayan genç öğretmen saat 21:09’da yaptığı son paylaşımda “Sabah beni bir ağaçta asılı bulacaklar. Önce yalandan ağlayıp sonra unutacak herkes” ifadeleri ile içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalıştıktan sonra hayatına son verdi.

PAYLAŞIMI OKUYAN AİLESİ ARAMAYA BAŞLADI

Ersin Turhan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yazdıklarını okuyan ailesi telefon ile aramalarına rağmen ulaşamadı. Kaldığı yerlere gitti bulamadı. Son olarak karakola giderek polis kayıp başvurusunda bulundular. Acı haber Pazartesi sabahı aileye ulaştı, Gazi Kent Ormanı’nda bir ağaca asılı bulunan Turhan’ın cebinden 10 lira para çıktı.

Kocaeli’de yaşayan akrabası Turgut Erdoğan, Ersin Turhan’ın yazın köyde tarım işiyle uğraştığını, nohut ektiği ve siparişler almaya çalıştığını söyledi. Turhan için “15-20 gün önce İstanbul’a çalışmaya geldi” diyen Erdoğan, “Geçen yıllarda da inşatlarda çalışıyordu, Gazi Mahallesi’nde kalıyordu. Üniversiteyi okurken de ara vermişti, bir yıl önce bitirdi ataması yapılmamıştı. Hiçbir şeyi yoktu, yazın nohut ekmişti, insanlarda sipariş almaya çalışıyordu. Yaşamı seven birisiydi, babasını yıllar önce kaybetmişti. 9 kardeşlerdi, abileri köyde hayvancılıkla uğraşıyor. Yazları İstanbul’a gelip büyük inşaat firmalarında çalışıyor, okul harçlığını çıkarıyordu” diye konuştu.

Turhan’ın, ismini açıklamayan bir arkadaşı da, “Bizlerle arası çok iyiydi. Bir öğretmen adayıydı, sınıf öğretmeni olacaktı, atanmayı bekliyordu. ‘Atanmam olana kadar da İstanbul’da çalışırım, paramı kazanırım’diyordu, çıkıp İstanbul’a gelmişti” ifadelerini kullandı. Ersin Turhan’ın cenazesi Çarşamba günü Pertek’in Sumağ köyünce toprağa verilecek.

Kaynaklar; Evrensel

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