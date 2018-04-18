Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Atanamayan Öğretmen İntihar Etmişti: Meğer O Günün Sabahı..

Sosyal Bilimler öğretmenliği mezunu olan ve 4 yıldır atama bekleyen Merve Çavdar, geçtiğimiz gün intihar etmişti. O olay ile ilgili Merve'nin arkadaşları basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

Atanamayan Öğretmen İntihar Etmişti: Meğer O Günün Sabahı..

Sosyal Bilimler öğretmenliği mezunu olan ve 4 yıldır atama bekleyen Merve Çavdar, geçtiğimiz gün intihar etmişti. O olay ile ilgili Merve'nin arkadaşları basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:41
Atanamayan Öğretmen İntihar Etmişti: Meğer O Günün Sabahı..

Türkiye, geçtiğimiz gün, atanamadığı için intihar eden Merve Çavdar'ın ölüm haberi ile yasa boğulmuştu. 

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, çok sayıda andidepresan ilaç içerek intihar eden 25 yaşındaki Merve Çavdar'ın arkadaşları, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İş bulamaması onu bunalıma soktu"

Muğla, Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2014 yılında Sosyal Bilimler öğretmenliği bölümünü bitiren ve başarı ile mezun olan 25 yaşındaki Merve Çavdar, önceki gün sabah saatlerinde "İş bulmaya gidiyorum" diyerek İncirliova İlçesi'nde bulunan evinden ayrıldı. Çavdar, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde yanına aldığı antidepresan ilaçların hepsini içerek intihar etti.

Habertürk'ten Ronahi Dündar ve Sevgi Çavuşoğlu'na açıklamalarda bulunan Merce Çavdar'ın yakın arkadaşları E.İ., "Üniversiteden beri arkadaşımdı. Annesi, babası ve kız kardeşiyle beraber Aydın'da yaşıyordu. Ailesinin durumu çok iyi değildi. Babası çiftçi. 4 sene içinde sadece bir etüt merkezinde kısa süreli olarak çalıştı. Onun dışında özel okullara başvurdu ama hiç olumlu olarak geri dönüş almadı.

Ataması yapılmadığı için sürekli 'Ne yapacağım' diye düşünüyordu. Hayat dolu sürekli gelecek planları yapan biriydi" dedi. Çavdar'ın diğer arkadaşı İ.S. ise, "Merve çok güler yüzlü pozitif bir kızdı. KPSS'yi kazandı ancak branşıyla ilgili kadro sıkıntısı nedeniyle iş bulamadı" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaIntiharMerve çavdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nilay 1 saat önce

Gerçekten yazık yani okuyup iş bulamamak kadar zor bi durum yok gerekli merciler bi an önce bu duruma bi el atmalı olan gençlerimize oluyor hayatının baharında bi öğretmen adayı daha gitti ya kontenjanı durdurmalı yada alınacak sayı kadar atama yapılmalı eğer bu bölümü boşa okunacaksa da kaldırın bu bölümü o kadar öğrenci seçiyor meslek bulmak adına ama hep boştalar sonuç ortada işte Rabbim ailesine sabır versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ 1 saat önce

ÇOK ÜZÜCÜ...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tüyler Ürperten Olay: Taksi Şoförü Zihinsel Engelli Kızı Ormana Götürüp..
Tüyler Ürperten Olay: Taksi Şoförü Zihinsel Engelli Kızı Ormana Götürüp..
Ünlü Şair Hayatını Kaybetti (Cemal Safi Kimdir , Şiirleri)
Ünlü Şair Hayatını Kaybetti (Cemal Safi Kimdir , Şiirleri)
Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket
Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim