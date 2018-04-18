Atanamayan Öğretmen İntihar Etmişti: Meğer O Günün Sabahı..

Türkiye, geçtiğimiz gün, atanamadığı için intihar eden Merve Çavdar'ın ölüm haberi ile yasa boğulmuştu.

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, çok sayıda andidepresan ilaç içerek intihar eden 25 yaşındaki Merve Çavdar'ın arkadaşları, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İş bulamaması onu bunalıma soktu"

Muğla, Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2014 yılında Sosyal Bilimler öğretmenliği bölümünü bitiren ve başarı ile mezun olan 25 yaşındaki Merve Çavdar, önceki gün sabah saatlerinde "İş bulmaya gidiyorum" diyerek İncirliova İlçesi'nde bulunan evinden ayrıldı. Çavdar, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde yanına aldığı antidepresan ilaçların hepsini içerek intihar etti.

Habertürk'ten Ronahi Dündar ve Sevgi Çavuşoğlu'na açıklamalarda bulunan Merce Çavdar'ın yakın arkadaşları E.İ., "Üniversiteden beri arkadaşımdı. Annesi, babası ve kız kardeşiyle beraber Aydın'da yaşıyordu. Ailesinin durumu çok iyi değildi. Babası çiftçi. 4 sene içinde sadece bir etüt merkezinde kısa süreli olarak çalıştı. Onun dışında özel okullara başvurdu ama hiç olumlu olarak geri dönüş almadı.

Ataması yapılmadığı için sürekli 'Ne yapacağım' diye düşünüyordu. Hayat dolu sürekli gelecek planları yapan biriydi" dedi. Çavdar'ın diğer arkadaşı İ.S. ise, "Merve çok güler yüzlü pozitif bir kızdı. KPSS'yi kazandı ancak branşıyla ilgili kadro sıkıntısı nedeniyle iş bulamadı" diye konuştu.

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