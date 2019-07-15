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Atamalar Yapıldı! İstanbul İl Müftüsü Belli Oldu!

15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı atandı

Atamalar Yapıldı! İstanbul İl Müftüsü Belli Oldu!

15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı atandı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:58
Atamalar Yapıldı! İstanbul İl Müftüsü Belli Oldu!

Resmi Gazete'nin 15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı atama kararıan göre Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı İstanbul İl Müftüsü olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.

Söz konusu karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince verildi.

PROF. DR. MEHMET EMİN MAŞALI KİMDİR?

1967 yılında Boyabat’ta doğdu. 1986’da Boyabat İmam Hatip Lisesi’nden, 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1996), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora (2003) eğitimini tamamladı.

Mehmet Emin Maşalı İstanbul İl Müftüsü olarak atandı

2011’de doçent, 2016'da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Maşalı’nın kıraat ve tefsir alanlarında araştırmaları bulunmakta olup eserleri şunlardır: Kur’an’ın Metin Yapısı: Mushaf Tarihi ve İmlâsı, Kaffâl eş-Şâşî ve Kur’an-Yorum Anlayışı, Kur’an’ın Anlaşılmasında Gâî (Teleolojik) Yorum: Geçmişten Günümüze Bir Tahlil Denemesi.

Kaynak: Mehmet Emin Maşalı İstanbul İl Müftüsü olarak atandı

15 Temmuz 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 15 Temmuz 2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

15 Temmuz  2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

 YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7183 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/198)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

Son Güncelleme: 15.07.2019 09:03
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atamalar yapıldı istanbul il müftüsü belli oldu
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