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Atabey Sulama Birliği İlkokul Mezunu Elaman Alımına Kimler Başvurabilir?

Atabey Sulama Birliği ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılır? Detaylar kpss cafe adresinde.

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Atabey Sulama Birliği İlkokul Mezunu Elaman Alımına Kimler Başvurabilir?

Atabey Sulama Birliği ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılır? Detaylar kpss cafe adresinde.

05 Nisan 2018 Perşembe 09:56
Atabey Sulama Birliği İlkokul Mezunu Elaman Alımına Kimler Başvurabilir?

Atabey Sulama Birliği Başkanlığı'nın 5 adet süreli beden işçisi alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanmıştı.

Söz konusu duyuruda Basınçlı sulama sistem elemanı alımı için başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği, sulama sektöründe en az 5 sene çalıştığını belgelemesi, 3 yıllık sürücü belgesine sahip olması, MEB tarafından verilen Basınçlı Sulama Sistemleri sertifikasına sahip olması gerektiği belirtildi.

Başvuru işlemlerinin İŞKUR üzerinden gerçekleşeceğine yer verilen duyuruda ayrıca beden işçisi alımı da yapılacağı belirtildi.

İlgili alıma başvuruda bulunacak kişilerin Atabey İslam köyü , Atabey Harmanören köyü , Merkez Kuleönü Kasabasında ikamet etmesi gerektiği belirtildi. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.  Başvuru tarihi ve diğer konulara Türkiye İş Kurumu'nun www.iskur.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ilkokul Mezunuİlkokul Mezunu PERSONEL ALIMI
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