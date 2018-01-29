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ATA AÖF Ders Kayıtları Başladı! 4 Şubat'a Kadar Devam Edecek

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme - ders kayıt işlemlerine başladı. İşlemler 4 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.

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ATA AÖF Ders Kayıtları Başladı! 4 Şubat'a Kadar Devam Edecek

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme - ders kayıt işlemlerine başladı. İşlemler 4 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.

29 Ocak 2018 Pazartesi 20:06
ATA AÖF Ders Kayıtları Başladı! 4 Şubat'a Kadar Devam Edecek
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ATA AÖF Ders Kayıtları Başladı! 4 Şubat'a Kadar Devam Edecek

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme - ders kayıt işlemlerine başladı. İşlemler 4 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek. Herhangi bir mazeretinden dolayı bu işlemleri yerine getiremeyen öğrenciler durumlarını ilgili birimlere bildirmeleri halinde mazeretli kayıt işlemlerini 5 Şubat ile 11 Şubat 2018 tarihleri arasında yapabilecekler.

ATA AÖF öğrencileri 24 ile 25 Mart 2018 tarihlerinde ara sınav heyecanı yaşayacaklar, Finaller ise 12-13 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek. Bütünleme sınavları için açıklanan tarih 9-10 Haziran 2018 oldu. 2017-2018 yılının üç ders sınavıysa 29 Temmuz'da gerçekleşecek. Üniversite bu tarihlerde değişikliğe gidebilir. ATA AÖF yarıyıl sınav sonuçları dün resmi siteden açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına erişim için TIKLAYIN.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

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