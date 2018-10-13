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Astsubaylar Yemin Edip TSK'ya Katıldı

Temel Askerlik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 135 Astsubay adayı, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde ant içerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) katıldı.

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Astsubaylar Yemin Edip TSK'ya Katıldı

Temel Askerlik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 135 Astsubay adayı, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde ant içerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) katıldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:09
Astsubaylar Yemin Edip TSK'ya Katıldı

Temel Askerlik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 135 Astsubay adayı, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde ant içerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Temel Askerlik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 135 Astsubay adayımız, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında ant içerek Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Yemin Töreni'nden görüntüler şöyle;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.10.2018 14:42
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