Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
KYK Borçları Silinecek mi?
Kapat

Astsubay Tarlada Ölü Bulundu!..

Denizli'de bir astsubayın boş bir tarlada cansız bedeni bulundu.

banner396

Astsubay Tarlada Ölü Bulundu!..

Denizli'de bir astsubayın boş bir tarlada cansız bedeni bulundu.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:50
Astsubay Tarlada Ölü Bulundu!..

Denizli'de bir astsubayın boş bir tarlada cansız bedeni bulundu.

Denizli'nin Çivril Karamanlı Mahallesi’nde ailesine yardım etmek maksadıyla tarlaya giden 36 yaşındaki Murat Çolpan’dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Astsubay Murat Çolpan’ın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemer sonucu Murat Çolhan'ın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Çolpan’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara’da astsubay olarak görev yapan Murat Çolpan’ın izinli olarak ailesinin yanına geldiği ve yardım etmek için tarlada çalıştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Karabük'te ailesini görmek için izne gelen 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız da tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Murat Çolhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Seddi Nerededir Sorusunu Bilemeyen Yarışmacı Gündem Oldu!..
Çin Seddi Nerededir Sorusunu Bilemeyen Yarışmacı Gündem Oldu!..
Kaza Yapan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Kaza Yapan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Bedelli Askerlik İle İlgili Tüm Soruların Cevapları Burada!..
Bedelli Askerlik İle İlgili Tüm Soruların Cevapları Burada!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim