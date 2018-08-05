Astsubay Tarlada Ölü Bulundu!..

Denizli'de bir astsubayın boş bir tarlada cansız bedeni bulundu.

Denizli'nin Çivril Karamanlı Mahallesi’nde ailesine yardım etmek maksadıyla tarlaya giden 36 yaşındaki Murat Çolpan’dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Astsubay Murat Çolpan’ın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemer sonucu Murat Çolhan'ın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Çolpan’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara’da astsubay olarak görev yapan Murat Çolpan’ın izinli olarak ailesinin yanına geldiği ve yardım etmek için tarlada çalıştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Karabük'te ailesini görmek için izne gelen 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız da tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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