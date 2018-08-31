Astsubay okulundan mezun olan tek öğrenci için tören düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için ihraç edilmeyen ve tek mezun olan Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan için düzenlenen mezuniyet töreni ile diploması verildi.

Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, (Fethullahçı Terör Örgütü) FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kapatılan, daha sonra Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yeniden açılan okulda, KKTC vatandaşı olduğu için ihraç edilmeyen tek öğrenci olan ve tek mezun olarak tarihe geçen 20 yaşındaki Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan'a diploması takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşması Okul Komutanı Topçu Albay Mustafa Karaman tarafından yapıldı. Albay Mustafa Karaman, "Bugün Bando Meslek Yüksekokulumuzdan bir öğrencimiz, 'astsubay çavuş' olmanın gururuyla, huzurlarınızda diplomasını alacak ve meslek hayatına ilk adımını atacaktır. Bu kutsal yuvada, bando astsubaylarını yetiştirme onurunu ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain kalkışmanın sonucunda 2016 yılında mezun veremeyen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu halihazırda Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerine devem etmektedir. Bugün KKTC'den bir öğrencimiz astsubay çavuş olmanın gururuyla bizlerin ve siz ailelerin şahitliğinde diplomasını alacaktır" ifadelerini kullandı.

Okulun tek mezunu olarak tarihe geçen KKTC vatandaşı 20 yaşındaki Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan da törende yaptığı konuşmasında, bugün haklı bir gurur ve heyecan yaşadığını belirterek, "Bugünlere ulaşmamız için imkan ve desteklerini esirgemeyen, bizleri yetiştirmek için her türlü fedakârlığı yapan komutanlarıma ve bu mutlu günde benimle aynı sevinci, heyecanı ve gururu paylaşan, beni her zaman kucaklayan sevgili aileme, saygılarımı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ocakta geçirdiğim süre zarfında güzel anılar biriktirdim, verimli yıllar geçirdim. Askerlik mesleğinin inceliklerini ve çok sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

Mezuniyet Töreninden kareler şöyle;

Kaynaklar ; Odatv.com

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