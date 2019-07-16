Aslı Enver zayıflama hapı reklamı hakkında suç duyurusunda bulundu

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Aslı Enver, reklamlarda bu ilacı kullandığını anlatan kişilerin kimliklerinin tespit edilerek dolandırıcılık ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu uyarınca cezalandırılmaları için dava açılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı İsmail Filiz tarafından verilen dilekçede şu iddialar yer aldı:

“Reklamda Aslı Enver’in bu zayıflama hapını kullandığı iddia edilmiştir. Ancak Aslı Enver hiçbir zaman bu hapı kullanmamıştır. Şüpheliler bu reklamı Instagram ve Facebook’ta sponsorlu reklam olarak vermektedirler. Sadece reklamda sipariş için 0312 240 .... numaralı telefon bulunmaktadır.

Bu numaranın kime ait olduğunun sorulması halinde şüphelilerin kimliği tespit edilebilecektir.”