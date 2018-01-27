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ASKİ Açıkladı: 27 Ocak 2018 Ankara'da Su Kesintisi Yaşanacak

ASKİ'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Ankara'nın birçok İlçesinde bugün su kesintisi yaşanacağı belirtildi. PEki su kesintisi hangi İlçeleri etkileyecek* Su kesinti saatleri belli mi?

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ASKİ Açıkladı: 27 Ocak 2018 Ankara'da Su Kesintisi Yaşanacak

ASKİ'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Ankara'nın birçok İlçesinde bugün su kesintisi yaşanacağı belirtildi. PEki su kesintisi hangi İlçeleri etkileyecek* Su kesinti saatleri belli mi?

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:38
ASKİ Açıkladı: 27 Ocak 2018 Ankara'da Su Kesintisi Yaşanacak

Ankara'nın birçok İlçesinde su kesintisi yaşanıyor.

ASKİ'den yapılan son dakika açıklamasında Ankara'nın birçok İlçesinde bugün su kesintisi yaşanacağına yer verildi. 

ASKİ'den su kesintileri, kesinti saatleri ve kesintinin etkileneceği bölgeler ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ilçe Arıza Zamanı Tahmini Onarım Zamanı Açıklama

PURSAKLAR
27.01.2018 09:17
27.01.2018 11:00
Pursaklar İlçesi,Mimar Sinan Mahallesi DM3 su deposu içerisindeki altyapı çalışmasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır. 

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi,Yunus Emre Mahallesi,Ayyıldız Mahallesi,Mimar Sinan Mahallesi.
 

KEÇİÖREN
27.01.2018 09:34
27.01.2018 18:00
Keçiören İlçesi,19 Mayıs Mahallesi,Alacalı Sokak içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. 

Etkilenen Yerler: 19 Mayıs Mahallesi,İncirli Mahallesi.
 

MAMAK
27.01.2018 09:36
27.01.2018 17:00
Mamak İlçesi,Ortaköy Kümeevleri Mahallesi içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. 

Etkilenen Yerler: Ortaköy Kümeevleri Mahalesi,Kızılcaköy Mahallesi,Gökçeyurt Mahallesi.
 

POLATLI
27.01.2018 08:00
27.01.2018 13:00
Polatlı İlçesi,Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır 

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi
 

MAMAK
27.01.2018 09:14
27.01.2018 12:00
Mamak İlçesi,Anayurt Mahallesi,Elmalı Caddesi içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. 

Etkilenen Yerler: Anayurt Mahallesi

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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