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Askerlik Süresi Kısılacak mı? MSB'den Son Dakika Açıklaması

Askerlik süresi kısalıyor mu? AK Partili Mustafa Elitaş'ın açıklamasının ardından Milli Savunma Bakan Nurettin Canikli'den de bir açıklama geldi.

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Askerlik Süresi Kısılacak mı? MSB'den Son Dakika Açıklaması

Askerlik süresi kısalıyor mu? AK Partili Mustafa Elitaş'ın açıklamasının ardından Milli Savunma Bakan Nurettin Canikli'den de bir açıklama geldi.

12 Haziran 2018 Salı 13:26
Askerlik Süresi Kısılacak mı? MSB'den Son Dakika Açıklaması

Mustafa Elitaş'ın askerlik süresi ile ilgili açıklamasının ardındna Bakan Canikli'den de bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yaptığı son dakika açıklamasında, askerlik süresiyle ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

BEDELLİ ASKERLİK SEÇİM SONRASI GÜNDEMDE

Bedelli askerlik konusunda 'Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız son noktayı koydu.' diyen Canikli, 'Seçim sonrasında konuşulacak, gündeme gelecek, bunu söyleyebiliriz' ifadelerini kullandı.

Askerlik süresinin kısaltılması ise gündeme gelebilir. Daha önce bedelli için de gündem oluşmamış, ancak yoğun talpe sornası bedelli gündeme alınmıştı.

AK PARTİLİ MUSTAFA ELİTAŞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş canlı yayında bedelli askerlik ve askerlik süresinin değişmesi ile ilgili 'Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek' ifadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 13:34
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Mehmet Emin 4 saat önce

Seçim öncesi bedelli askerlik istiyoruz

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Mehmetçik 3 saat önce

Bedelli ördekli YÖK...

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Murat Çiçek 3 saat önce

Askerliğin bedeli olmaz olursada parasi olmaz vatani gorevdir

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Abdullah 2 saat önce

şuan askeriz bizde bilirdik bedelli beklemesini askerliğin 9 aya indirilmesi lazım.

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