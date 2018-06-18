Askerliğe Yeni Sistem Geliyor

Askerliğe yeni model geliyor.
Bedelli askerlik müjdesinin gelmesinin ardından askerlik için de yeni model geleceği belirtildi. Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sadece bedelli askerlik meselesi ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli çalışmaları talimatı verdiği, edinilen son dakika bilgileri arasında.
PROFESYONEL ORDU
Erdoğan'ın çalışılmasını istediği bedelli askerliğin yanı sıra askerlik süreleri, iller ve bölgelerde ordu yapılanmaları, ücret politikalarından, terfilere kadar komple askerlik sisteminin değerlendirileceği kaydedildi. TSK'nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de tüm bu yeni sistem içinde çalışılacak. Askerlik süresinin kısalmasının da gündemde olduğuna dikkat çeken kaynaklar, TSK'nın kısmen de olsa zaten yapılanma itibariyle profesyonel ordu modeline geçtiğini, terörle mücadele bölgelerinde özel birliklerin görev aldığını ifade ederken, tam anlamıyla profesyonelleşmenin de bu çalışma kapsamında ele alınacağını kaydetti. Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin de altını çizdi
BEDELLİ ASKERLİK
Milliyet'in aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verdi. Bedelli askerliğin ihtiyaç olduğu fikri benimsenirken, bu bedelliden sonrasında, gelecek yıllarda daha fazla yığılma olma ihtimali de göz önüne alınarak çalışma yapılması istendi. Yeni askerlik modeli çalışmalarında Genelkurmay ve bakanlığın yanı sıra ilgili kurumlar, İçişleri Bakanlığı, YÖK gibi kurumlardan da görüş alınacak. Yeni modelde hedefin, "az adamla daha etkin süreç yönetmek" olduğu kaydedilirken, teknolojinin daha etkin kullanılacağı ve bu nedenle daha uzman personelin görev alacağı bir modeli hayata geçirmek olduğu kaydedildi.
TERÖRLE MÜCADELE
Erdoğan'ın bedelli askerlik tartışmaları nedeniyle ordunun moralinin bozulmasını da istemediği ifade edilirken, "Terörle mücadeleye en ufak sekte vuracak bir çalışmaya girmeyin. Zamanlaması iyi planlanmalı. Terörle mücadele en başta gelen önceliğimiz. Bu sürecin hiçbir şekilde zarara görmeden tüm çalışmaların yapılması önemli" değerlendirmesi yaptığı da kaydedildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Kaynak: Milliyet.
Hemen şimdi bedelli askerlik istiyoruz
Bedelli askerlik kabul edilemez bu kadar askerlik yapmış insan var askerlik görevi para ile karşılanacak bir görev değildir 6 ay da olsa herkesin askerlik yapması gerektiğini düşünüyorum parası yok diye askere gitmek zorunda kalan gidince şehit olan çok kardeşimiz var parası yok diye bu aile bu acıyı çekmek zorunda değil parası olan zevk sefa yaparken parası olmayan 50 derecede güneş altında nöbet tutması ne kadar adaletli o özlemi o acıyı korkuyu parası yok diye kimse kimseye çektiremez insan olan bunu anlar gereğini yapar çocuklarınıza anlatacak 2 kelimeniz olsun ben para verdim gitmedim demek kadar basitleştirmeyin bu vatan borcunu geçmişinize bakın herkes kendine yakışını yapar
Bari burda insanları sınıflara ayırmayın
Bedelli askerlik çıkmalı bedelide makul olmalı
Parası olan ister tabi bedelli. Mehmet Emin gibi tuzu kurular ister tabi. Parası olmayan işi gücü olmayan ne yapacak . Parayla askerlik yapanları koruyacak, vatanı koruyacak
Bekçiler onlarda çoğu ilkokul mezunu memurlar aktif görevleri az 4 bin maş alıyor 1 Ay eğitim ve memurlar uzmanlara göre hakları daha çok niye uzman 4 ay eğitim sürekli görevde sözleşmeli hakları kısıtlı aktif görevi fazla 50 kilo ağırlığında çantayla silahla mühimatla geziyor Bekçiler ise çok rahat lar uzerlerinde ağırlık yok geziyor ve mumurlar bu adaletmi böyle sistem olurmu
Uzmanlar a kadro verilsin hakları iyileştirilsin ailesine zaman ayıramıyorum onların gördüğü zorluklar kimse görmüyor korucular bile okumamış uzman yaptılar astsubay subay yolunu açtılar okuyan ise hak verilmiyor korucular uzman memleketinde görev yapacak adalet nerde demokrasi nerde eşitlik nerde
Evli olup en az 2 yaşında çocuğu varsa bu adam bedelli yapsın en azından bahanesi ortada olur şartlar olsun. Diğer yavşaklara diyorum sike sike gideceksiniz.