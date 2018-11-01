Askerleri Taşıyan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, Kastamonu'da yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı. Korkunç kazada ilk tespitlere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların büyük bir bölümünün acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.
Kastamonu'ya bağlı Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün, önünde seyreden tıra çarpması neticesinde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro Turizme ait 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü mevkiinde önünde giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RUF 35 plakalı tıra çarptı.
Feci kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı
Otobüste bulunan yolcuların büyük bir bölümünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza sebebiyle karayolu ulaşıma kapandı.
Kaynaklar; (AA)
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