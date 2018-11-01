Askerleri Taşıyan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, Kastamonu'da yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı. Korkunç kazada ilk tespitlere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların büyük bir bölümünün acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.