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Askerleri Taşıyan Araç ile Polis Aracı Çarpıştı: Yaralı Asker ve Polisler Var !

Hastaneye gitmekte olan askerleri taşıyan midibüs ile polis aracı çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 16 asker ve 2 polis yaralandı.

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Askerleri Taşıyan Araç ile Polis Aracı Çarpıştı: Yaralı Asker ve Polisler Var !

Hastaneye gitmekte olan askerleri taşıyan midibüs ile polis aracı çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 16 asker ve 2 polis yaralandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:29
Askerleri Taşıyan Araç ile Polis Aracı Çarpıştı: Yaralı Asker ve Polisler Var !

Son dakika haberi Kars'tan geldi. Hastaneye gidecek askerleri taşıyan minibüs ile polis aracı çarpıştı.

Kışladan Harakani Devlet Hastanesi'ne doğru, muayene için gidecek olan askerleri taşımakta olan yolcu midibüsü, Havalimanı kavşağında saat 10.30 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görev alan Polis aracı ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu meydana gelen feci kazada 16 asker ve 2 Polis yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve Polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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