Askerin Sofrasındaki Her Şey Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olacak

Askerlerin yemekleriyle ilgili son zamanlarda ortaya çıkan olumsuzluklar, Milli Savunma Bakanlığı'nı yeni bir karar almaya yönlendirdi.

2018 'den itibaren askerin sofrasına gelen her şey kamu kurum ve kuruluşlarından olacak. Son zamanlarda askerlerin yemeklerinde at eti bulunduğuna ilişkin çıkan haberler, ve yemek skandalları MSB'yi harekete geçirdi. Bundan sonra özel firmalar yerine et temini tamamiyle kamudan sağlanacak. Et ve Süt Kurumu askerin sofrasına gelecek et ve süt ürünlerinin tamamını karşılayacak. Çaykur'dan çay, Marmara Birlik'ten zeytin temin edilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı burada en büyük yükü çekecek. Askerin sofrasına gelecek her yemek özenle seçilecek.

KPSSCAFE - ANKARA