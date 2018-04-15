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Askeri Personel Servisi Ankara'da Kaza Yaptı: Yaralılar Var !

Ankara'da askeri personelleri taşıyan servis ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Askeri Personel Servisi Ankara'da Kaza Yaptı: Yaralılar Var !

Ankara'da askeri personelleri taşıyan servis ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

15 Nisan 2018 Pazar 10:26
Askeri Personel Servisi Ankara'da Kaza Yaptı: Yaralılar Var !

Son dakka haberi Ankara'dan geldi. Edinilen bilgilere göre askeri araç kaza yaptı. Bir otomobil ile servisin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre, Keçiören İlçesi Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen feci tafik kazasında, 06 U 8791 plakalı otomobil ile 06 FF 4573 plakalı askeri araç çarpıştı.

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada askeri araçta bulunan 1'i sivil memur 4 askeri personel ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini burada yaptıklaır yaralıları, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılar hastanede tgedavi altına alındı.

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Ankara KazaEtlik KazaKeçiören KazaTrafik Kazası
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