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Askeri Öğrenci Adayları Dikkat! Beklenen Duyuru Geldi (2018 MSÜ)

ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) Sınav soruları ve cevaplarını yayımladı.

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Askeri Öğrenci Adayları Dikkat! Beklenen Duyuru Geldi (2018 MSÜ)

ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) Sınav soruları ve cevaplarını yayımladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:39
Askeri Öğrenci Adayları Dikkat! Beklenen Duyuru Geldi (2018 MSÜ)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018 MSÜ'ye ait soru ve cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığı belirtildi. Adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden ilgili belgelere erişim sağlayabilecekler. ÖSYM duyurusunda şu ifadelere yer verildi : 

18 Mart 2018 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ)giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17.30'dan itibaren 10 günsüreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE- ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ÖSYMösym Duyuruösym Akeri öğrenci
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