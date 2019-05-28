Askeri Kışlada Sedat Peker Skandalı: Yeni Askerlik Sistemi Böyle mi Olacak?

Organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'in sosyal medya hesabından paylaştığı video Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan bir skandalı ortaya çıkardı.

Videoda, askerlerin Sedat Peker için yürüyüş kararı saydığı görülüyor. Askerler, "Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker" diyerek yürüyüş kararı sayıyor.

Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. Videoyu keni hesabında paylaşan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Bu rezaletler alışkanlık haline geldi. Yeni askerlik böyle mi olacak!!!" diye sordu. Görüntülerle ilgili birçok kullanıcı da tepkisini dile getirdi.