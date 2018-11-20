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Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Afyonkarahisar'da bulunan Orduevi’nde askerlik hizmetini yerine getiren 20 yaşındaki er M.Ç. nöbet tuttuğu kulübede başından vurulmuş vaziyette cansız bedeni bulundu. Diğer taraftan askerin İzmir'in Ödemiş ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. 10 gün önce ayrı olan anne ve babasını ziyaret ettiği belirtilen M.Ç., Ödemiş'te toprağa verilecek.

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Afyonkarahisar'da bulunan Orduevi’nde askerlik hizmetini yerine getiren 20 yaşındaki er M.Ç. nöbet tuttuğu kulübede başından vurulmuş vaziyette cansız bedeni bulundu. Diğer taraftan askerin İzmir'in Ödemiş ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. 10 gün önce ayrı olan anne ve babasını ziyaret ettiği belirtilen M.Ç., Ödemiş'te toprağa verilecek.

20 Kasım 2018 Salı 08:45
Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Afyonkarahisar'da bulunan Orduevi’nde askerlik hizmetini yerine getiren 20 yaşındaki er M.Ç. nöbet tuttuğu kulübede başından vurulmuş vaziyette cansız bedeni bulundu. Diğer taraftan askerin İzmir'in Ödemiş ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. 10 gün önce ayrı olan anne ve babasını ziyaret ettiği belirtilen M.Ç., Ödemiş'te toprağa verilecek.
 

Korkunç olay, saat 18:30 sıralarında Afyonkarahisar'ın şehir merkezindeki Orduevi’nde meydana geldi. Orduevi’nde vatani görevini yapan er M.Ç.’nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede M.Ç.’yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

TÃM MÃDAHALELERE RAÄMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kısa zamanda olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı 20 yaşındaki er M.Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Ç.’nin cenazesi morga konuldu. Polis, M.Ç.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.Ç.’nin İzmir nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

ACI HABER AÄ°LESÄ°NE ULAÅTI

Acı haber M.Ç.'nin İzmir'in ödemiş ilçesine bağlı Günlüce köyünde oturan ve boşandıkları belirtilen anne Ganime Ç. ile baba Yaşar Ç.'ye gece geç saatlerde ulaştırıldı. 17 yaşında bir kız kardeşi bulunan M.Ç.'nin ölümü aileyi yasa boğdu.

Yakınları M.Ç.'nin 10 gün önce köye gelerek anne ve babasını ayrı ayrı ziyaret ettiğini ve ardından uzmanlık sınavı için Ankara'ya gittikten sonra birliğine teslim olduğunu belirttiler. Askere gitmeden önce berber olarak çalıştığı öğrenilen M.Ç.'nin yakınları, gencin herhangi bir sorunu olmadığını söylediler.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
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Kpssmagduru 2 saat önce

Vardır bir derdi Allah rahmet eylesin. Anne ve babasınin ayrı olusuna uzulmus olabilir. Zaten uzmanlik icin sinava girdigine gore onlarla birlikte kalmak istemedigi icin olabilir

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