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Askeri araca bombalı saldırı!

Adıyaman'da PKK, 4’ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı ateşe verdi. Olay yerine giden zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kahraman askerimiz yaralandı.

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Askeri araca bombalı saldırı!

Adıyaman'da PKK, 4’ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı ateşe verdi. Olay yerine giden zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kahraman askerimiz yaralandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:10
Askeri araca bombalı saldırı!

Adıyaman'da PKK, 4’ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı ateşe verdi.  Olay yerine giden zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kahraman askerimiz yaralandı.

Adıyaman’da mermer ocağına haince baskın yapan PKK'lılar 4’ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı ateşe verdi. Olay yerine giden zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola önceden döşenerek tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı infilak ettirildi. Ajanslara verilen bilgilere göre 2 kahraman askerimiz yaralandı. 

Araçta bulunan askeri personelden, 1 uzman çavuş ile 1 astsubay hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan uzman çavuşun patlamanın şiddetiyle fenalaştığı, astsubayın ise ayağından hafif yaralı olduğu öğrenilirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
askeri araca bombalı saldırı
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