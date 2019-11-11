Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askerimiz yaraladı. Gece yarısı ajanslardan son dakika olarak geçen acı haber de 3 askerimizin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Batman'da Hasankeyf yol üstü karakolu mevkisinde görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.