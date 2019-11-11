Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
271.429
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3847
EURO
6.3439
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!
"Türkiye'de Her 60 Saniyede 7 Kişi İşsiz Kalıyor"
İnternetten Başvurabilirsiniz! Aylık 1300 TL Destek!
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...

Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askerimiz yaraladı. Gece yarısı ajanslardan son dakika olarak geçen acı haber de 3 askerimizin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askerimiz yaraladı. Gece yarısı ajanslardan son dakika olarak geçen acı haber de 3 askerimizin durumunun ağır olduğu bildirildi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 06:30
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askerimiz yaraladı. Gece yarısı ajanslardan son dakika olarak geçen acı haber de 3 askerimizin  durumunun ağır olduğu bildirildi.

Batman'da Hasankeyf yol üstü karakolu mevkisinde görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
askeri araç devrildi çok sayıda askerimiz yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika... Ankara'da deprem!
Son dakika... Ankara'da deprem!
Korkunç Olay! Karısının Dersini Yüzdü, Parmaklarını ve Kulaklarını Kesti!
Korkunç Olay! Karısının Dersini Yüzdü, Parmaklarını ve Kulaklarını Kesti!
Cem Uzan: İki ay içinde ülkeme döneceğim
Cem Uzan: İki ay içinde ülkeme döneceğim

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim