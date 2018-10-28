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Askere Miğferle Vurup Öldüren Başçavuş TSK’dan Atıldı

Bursa'da 20 yaşındaki asker Gökhan Kılıç'a miğferle vurup ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan ve yargılanan başçavuş Osman Hancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atıldı.

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Askere Miğferle Vurup Öldüren Başçavuş TSK’dan Atıldı

Bursa'da 20 yaşındaki asker Gökhan Kılıç'a miğferle vurup ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan ve yargılanan başçavuş Osman Hancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 12:28
Askere Miğferle Vurup Öldüren Başçavuş TSK’dan Atıldı

Bursa'da 20 yaşındaki asker Gökhan Kılıç'a miğferle vurup ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan ve yargılanan başçavuş Osman Hancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gökhan Kılıç'ın anne ve babası tarafından açılan tazminat davasına gönderdiği savunmada, er Gökhan Kılıç'ın Başçavuş Osman Hancı tarafından miğferle darp edilip, öldürüldüğünü kabul etti.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın aktardığı habere göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne gönderilen savunma yazısında, Başçavuş Osman Hancı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 18 Nisan 2018 tarihli kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarıldığı ve kararın tebligat aşamasında olduğu bildirildi.

Savunmada, idarenin kusurlu olmadığı iddia edilerek, "Er Gökhan Kılıç'ın ölümüne neden olan olay, başka bir kişinin davranışından kaynaklandığından, idareye izafe edilecek bir kusur bulunmamaktadır" ifadesşne yer verildi. Tazminata hükmedilmesi halinde cezanın suçu işeyen Osman Hancı'dan tahsil edilmesi istendi.

AVUKAT: ASKERİN ÖLÜMÜNDEN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SORUMLU

Kılıç Ailesi'nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, kamu hizmeti nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan genç askerin ölümünden Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu ifade ederek, işkenceyle ilgili bir içtihat kararında "Adli hizmetin görülmesi sırasında adli nitelik ve karakterini dahi kaybeden haksız fiilden devletin sorumluluğu kabul edilmelidir" ifadesine dikkat çekti.

Kılıç'a şehitlik vermeyen Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluktan kaçtığını savunan Avukat Karaca, "Mücadelemiz devam edecektir" açıklaması yaptı.

Er Kılıç, 7 Ekim 2017 tarihinde nöbette annesiyle telefonda konuşurken Başçavuş Osman Hancı'nın başına miğferle vurması neticesinde yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Osman Hancı hakkında ‘kötü muamele sonucunda ölüme sebebiyet vermek' suçundan en az 10 yıl hapis verilmesi istenmişti.

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Son Güncelleme: 28.10.2018 12:52
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