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Askere Gitmemek İçin Bakın Ne Yaptı?

Ukrayna’da zorunlu olan askerlik görevini yerine getirmek istemeyen 24 yaşındaki bir genç, kendisinden tam 57 yaş büyük 81 yaşındaki engelli kuzeniyle evlendi.

Askere Gitmemek İçin Bakın Ne Yaptı?

Ukrayna’da zorunlu olan askerlik görevini yerine getirmek istemeyen 24 yaşındaki bir genç, kendisinden tam 57 yaş büyük 81 yaşındaki engelli kuzeniyle evlendi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:43
Askere Gitmemek İçin Bakın Ne Yaptı?

Belli bir yaşa gelmiş gençler için zorunlu tutulan askerlik konusunda ülkede bazı istisnaları var. Örneğin engelli eşine bakmak zorunda olanlar askere alınmıyor. 24 yaşındaki Alexander Kondratyuk da bu durumdan yararlanmak için kendisinden 57 yaş büyük kuzeni ile evlendi.

Evliliği ‘şüpheli’ bulan gazeteciler 81 yaşındaki Zinaida Illarionovna’ye durumu sordu. Ancak kadın tüm iddiaları reddederek genç kuzeninin çok iyi bir eş olduğunu, kendisine çok iyi baktığını söyledi. Fakat komşuları yaşlı kadının pek çok ziyaretçisi olduğunu, yeğenleri, torunları ve kızlarının sürekli ziyaretine geldiğini fakat kocasını pek görmediklerini söyledi.

‘ASKERE GİTMEME HAKKI VAR’

Askere alma yetkilileri ise Alexander Kondratyuk’un askere gitmeme hakkının olduğunu belirtiyor: “Resmi belgeleri gösterdiği sürece askerlikten muaf, yapacak hiçbir şey yok.”

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