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Aşk Yaşadığı Dünürünü Karısının Üzerine Kuma Getirmek İstedi

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir kişi, aşk yaşadığı dünürünü karısının üzerine kuma getirmek istedi. Karısı duruma tepki gösterip kabul etmeyince savcılık uzaklaştırma kararı verdi. Daha sonra adam karısını sokak ortasında öldüresiye dövdü.

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Aşk Yaşadığı Dünürünü Karısının Üzerine Kuma Getirmek İstedi

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir kişi, aşk yaşadığı dünürünü karısının üzerine kuma getirmek istedi. Karısı duruma tepki gösterip kabul etmeyince savcılık uzaklaştırma kararı verdi. Daha sonra adam karısını sokak ortasında öldüresiye dövdü.

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:32
Aşk Yaşadığı Dünürünü Karısının Üzerine Kuma Getirmek İstedi

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Halfeti'de Halk Eğitim Merkezi'nde usta kuaför öğreticisi olan Elif Y. isimli kadın, 28 yıllık eşi Hasan Y.'nin kendisini gelinin annesi Zekiye A. ile aldattığı bilgisini aldı. Hasan Y., eşine, Zekiye A.'yı onun üzerine kuma olarak getirmek istediğini söyledi. Elif Y. ise bu skandal duruma karşı çıktı. Elif Y., duruma karşı çıkınca eşinin şiddetine maruz kaldı. Şikayet üzerine savcılık tarafından bir süre evden uzaklaştırma cezası verilen ve evden uzaklaştırılan Hasan Y., geçtiğimiz hafta sokak ortasında Elif Y.'yi yakaladı ve sokakta tartıştığı karısını dövdü. Eşinin parke taşıyla vurup, burnunu ısırdığı Elif Y, baygın halde Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elif Y.'nin başına ve eline 23 dikiş atıldı ve bu şekilde tedavisi sonlandırıldı. Taburcu olan Elif Y., ölüm korkusu yaşadığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Yaşadıklarını anlatan Elif Y şu ifadeleri kullandı:

"Kocamın, gelinimin annesiyle beni aldattığını öğrendim. Daha sonra eşim bu durumu kabul edip, bu kadını benim üzerine kuma getireceğini söyledi. Bende bu durumu kabul etmediğim için sürekli bana şiddet uygulamaya başladı. O kadının yönlendirmesiyle kocam iyice bizim üzerimize gelmeye başladı. Eşim, önce bu kuma olayına karşı çıkan kızımı dövdü, sonra beni kilit taşıyla kafamı yardı. Bununla yetinmeyip burnumu ısırdı. Elimi taşla ezdi. 17 dikiş kafamda, 6 dikiş de elimde var. Can güvenliğim olmadığı için çok korkuyorum. Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Geç kalınmadan devletimiz bize sahip çıksın. Bu adamı bir an önce yakalasınlar. Aksi takdirde beni veya kızlarımı öldürecek"

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaKumaşanlıurfa Haber
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