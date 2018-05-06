Aşiret Kararıyla Milletvekili Aday Adayı Oldu!

Muş'ta 'Ğıyanlı' aşiretine mensup 19 yaşındaki Ferhat Olcay, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili aday adaylığını açıkladı. Aşiretinin kararıyla aday aday olduğu belirtilen lise mezunu Olcay, siyasette gençlerin enerjisinden faydalanılması gerektiğini söyledi. Muş'ta , Mülkinaz-Setfetullah Olcay çiftinin 7 çocuğundan biri olan Ferhat Olcay, AK Parti İl Başkanlığı'na giderek 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek 27'inci Dönem Milletvekili geneç seçimleri için aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.

Üniversite sınavlarına hazırlığını sürdürdüğünü söyleyen Olcay, gençlerin geleceği ortak akul, özgürlük ve bilimle inşa edebileceği inancıyla aday aday olduğunu vurgulayarak, "Mensubu olduğum 'Ğıyanlı' aşireti aday olmamı istedi. Ben de üzerime düşen görevi yapıyorum. Siyasette gençlerin mutlaka olması gerek" dedi. Ferhat Olcay'ın babası Setfetullah Olcay ise "Aile reisleri toplanarak aldıkları karar ile en küçük oğlum Ferhat'ın milletvekili aday adayı olmasına karar verdiler. Allah yolunu açık etsin. Hakkında hayırlısı ne ise o olsun" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA