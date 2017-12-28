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Asgari Ücret Zammı Konusunda Türk-İş'ten Sert Mesaj!

2018'de geçerli olacak asgari ücret teklifini 1893 TL olarak belirleyen Türk-İş, rakamı yüksek bulan TİSK üyelerinin sadece bir ay asgari ücretle yaşamalarını teklif etti.

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Asgari Ücret Zammı Konusunda Türk-İş'ten Sert Mesaj!

2018'de geçerli olacak asgari ücret teklifini 1893 TL olarak belirleyen Türk-İş, rakamı yüksek bulan TİSK üyelerinin sadece bir ay asgari ücretle yaşamalarını teklif etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:46
Asgari Ücret Zammı Konusunda Türk-İş'ten Sert Mesaj!

Asgari Ücret Zammı Konusunda Türk-İş'ten Sert Mesaj!

2018'de geçerli olacak asgari ücret teklifini 1893 TL olarak belirleyen Türk-İş, rakamı yüksek bulan TİSK üyelerinin sadece bir ay asgari ücretle yaşamalarını teklif etti.

İşçi, İşveren ve Hükümet temsilcilerinin 2018 Asgari Ücret rakamını belirlemesi için oluşturduğu komisyon son toplantısını yarın gerçekleştirecek. Milyonlarca işçi ve işvereni doğrudan ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonunda şimdiye kadar sadece Türk-İş'in teklifi gündeme geldi. Türk İş 2018'de geçerli olması için 1893 TL teklif sundu.

TİSK 'se söz konusu miktarı yüksek buldu ve 2018 yılından itibaren devletin verdiği 100 TL'lik desteğinde olmayacağını hatırlatarak daha düşük zam tekliflerini görüşmek istediklerini söyledi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK'in söz konusu teklifi kabul etmemesi üzerine, yeni teklif sunmayacaklarını, 1893 TL'lik asgari ücret teklifinde ısrarcı olduklarını söyledi. Atalay, "Net 1893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil.Net 1893 lira 90 kuruşluk teklifimizde ısrarcıyız. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.12.2017 17:01
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Ibo 2 saat önce

Sen adamın dibisin türk is arkamizda durduğun için Allah senden razı olsun inşalla h herkeze inat olur 1893 tl arkandayız

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Erkan 2 saat önce

Çok güzel söylüyorsunuz ama kabul etmezler asgari ücretle geçinmeyi kolay sanıyorlar

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