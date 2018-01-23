Asgari Ücret Tutarındaki Maaşını Afrin'deki Askerlerimize Bağışladı

Kahramanmaraş'lı 36 yaşındaki belediye işçisi Ahmet Karagün, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde bölücü teröristlere yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için Şubat ayı maaşını bağışladığını açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde kamyon şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ahmet Karagün, Şubat ayı maaşını Zeytin Dalı harekatına katılan mehmetçiğe bağışlama kararı aldı. Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde ikamet eden iki çocuk babası Karagün, internet üzerinden çalıştığı kurumun ilgili birimine şubat ayı maaşının askerlere ulaştırılması için başvuru yaptı.

Karagün, "Bugün vatanımızın bölünmezliği, milletimizin selameti için 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin operasyonunu başlatan Mehmetçiğimiz için bu bağışı yapıyorum. Harekata katılan askere nereye diye sorulduğunda 'Kızıl Elmaya' cevabını vermiştir. Bu cevabı veren askerin şehitliği arzulaması beni duygulandırmıştır. Ben de askerlerimize bir maaşımı moral ve motivasyon olsun diye bağışlıyorum. Onların fedakarlığının yanında benim yaptığım bu bağış hiçtir. Türk askeri bilsin ki, onların canımızla malımızla yanlarındayız. Kendim ekonomik durumum normal, hiçbir yerden yardım almıyorum. Kendi kendimizi idame ettiriyoruz" dedi.

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