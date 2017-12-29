Asgari Ücret Açıklaması Sonrası Hak-İş'ten İlk Tepki 'Yeterli Değil'

HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2018 'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili konuştu. CNN Türk'e telefonla bağlanan Hak İş Genel Başkanı, asgari ücretin tek işçi için belirlenmesinin yanlış olduğunu söyledi.

HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: " Evet biz asgari ücretin malesef bir kaç tane temel yanlış üzerine inşa edilmek istendiği için, oradan başlamak istiyorum. Asgari ücretin tespit biçimi tek kişilik işçi adına belirlenmiş olması, bizi memnun etmeyeceğini biliyoruz zaten. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısından dolayı bir sorun var. Bu yapıyla asgari ücretlinin istediği ücreti alması mümkün değil. Bu yapının daha çoğulcu olması gerekiyor. Asgari ücret belirlenirken aileler dikkate alınarak belirlenmeli. Arzu etmediğimiz bir sonuçla açıklanmış olması üzüntü verici. Türkiye'nin son çeyrekteki büyüme rakamları da açıklanmadı ama muhtemelen Türkiye'nin yüzde 7 büyüme söz konusu olacaktır. 15 Temmuz'daki sıkıntılara rağmen güzel büyüme gerçekleşti. 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya alınacak olması büyük bir moral getirdi. Biz asgari ücretten daha güzel haberler bekliyorduk. Asgari ücret miktarını yeterli bulmadığımızı, tek kişilik bir işçi için belirlenmiş olmasını uygun bulmadığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? ASGARİ ÜCRET 1603 TL OLARAK AÇIKLANDI. SİZİN TAHMİNLERİNİZ NEYDİ, BEKLENTİLERİNİZ KARŞILANDI MI?

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA