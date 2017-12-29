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Asgari Ücret Açıklaması Sonrası Hak-İş'ten İlk Tepki 'Yeterli Değil'

HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2018 'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili konuştu. CNN Türk'e telefonla bağlanan Hak İş Genel Başkanı, asgari ücretin tek işçi için belirlenmesinin yanlış olduğunu söyledi.

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Asgari Ücret Açıklaması Sonrası Hak-İş'ten İlk Tepki 'Yeterli Değil'

HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2018 'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili konuştu. CNN Türk'e telefonla bağlanan Hak İş Genel Başkanı, asgari ücretin tek işçi için belirlenmesinin yanlış olduğunu söyledi.

29 Aralık 2017 Cuma 20:26
Asgari Ücret Açıklaması Sonrası Hak-İş'ten İlk Tepki 'Yeterli Değil'

HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2018 'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili konuştu. CNN Türk'e telefonla bağlanan Hak İş Genel Başkanı, asgari ücretin tek işçi için belirlenmesinin yanlış olduğunu söyledi.

HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: " Evet biz asgari ücretin malesef bir kaç tane temel yanlış üzerine inşa edilmek istendiği için, oradan başlamak istiyorum. Asgari ücretin tespit biçimi tek kişilik işçi adına belirlenmiş olması, bizi memnun etmeyeceğini biliyoruz zaten. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısından dolayı bir sorun var. Bu yapıyla asgari ücretlinin istediği ücreti alması mümkün değil. Bu yapının daha çoğulcu olması gerekiyor. Asgari ücret belirlenirken aileler dikkate alınarak belirlenmeli. Arzu etmediğimiz bir sonuçla açıklanmış olması üzüntü verici. Türkiye'nin son çeyrekteki büyüme rakamları da açıklanmadı ama muhtemelen Türkiye'nin yüzde 7 büyüme söz konusu olacaktır. 15 Temmuz'daki sıkıntılara rağmen güzel büyüme gerçekleşti. 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya alınacak olması büyük bir moral getirdi. Biz asgari ücretten daha güzel haberler bekliyorduk. Asgari ücret miktarını yeterli bulmadığımızı, tek kişilik bir işçi için belirlenmiş olmasını uygun bulmadığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? ASGARİ ÜCRET 1603 TL OLARAK AÇIKLANDI. SİZİN TAHMİNLERİNİZ NEYDİ, BEKLENTİLERİNİZ KARŞILANDI MI?

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 20:31
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret açıklaması sonrası hak ten ilk tepki yeterli değil
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Merven 1 saat önce

200 zam gelmiş çok olmuş 300 ünü geri alın.

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Sadi 1 saat önce

Ben bir işçi olarak asgari ücret yeterli olmadığını fakat yeni gelişen bir Türkiye içinde çok kötü olmadığı kanaatindeyim

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Şakır KURT 57 dakika önce

Anlamadım tek şey durmadan buyuyoruz diyen insanlar bakıyorum daa sadece yalan dolan hepsi bir masada oturur garibani alay eder durur bunların tümü yalan dolan asgari ücret için daha bir türlü yol bulamazken kendileri için bir gecede bir dakika da zam veriyor lar inşAllah bunların da sonu geliyor yâ artık halk uyandı

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Xxy 56 dakika önce

Bu rakamı belirleyen kişiler geçinsinler bi bakalım

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dadasim 55 dakika önce

kasikla verip kepceyle aliyolar d.gaza zam elektrige zam ekmege zam kiraya zam yine geriye bisy kalmiyo

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Snsndndmdmdödld 53 dakika önce

En azından enflasyon oranı döviz kuru ve piyasadaki fiyatların sürekli artışı göz önünde bulundurularak 1800 lira olmadı gerekliydi ...

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H. Bircan 51 dakika önce

Asgari ücreti belirleyenlere bu para ile kaç gün geçinebilirler diye sormak lazım. Kendileri milyonları az bulurken asgari ücrete gelince çok diyorlar.Allah onları bildiği gibi yapsın İNŞAALLAH

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Enes 44 dakika önce

Yeterli olmadi 1893 olacakti hani

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