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Aselsan'da Yeni Yönetim Belli Oldu! İşte Yeni Başkan

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanlığına Gebze Teknik Üniversite Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün atandı.  Aselsan'dan konuyla ilili kapa yapılan açıklamada üst yönetimde bazı değişiklikler meydana geldiği bildirildi.

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Aselsan'da Yeni Yönetim Belli Oldu! İşte Yeni Başkan

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanlığına Gebze Teknik Üniversite Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün atandı.  Aselsan'dan konuyla ilili kapa yapılan açıklamada üst yönetimde bazı değişiklikler meydana geldiği bildirildi.

03 Nisan 2018 Salı 11:22
Aselsan'da Yeni Yönetim Belli Oldu! İşte Yeni Başkan

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanlığına Gebze Teknik Üniversite Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün atandı.  Aselsan'dan konuyla ilili kapa yapılan açıklamada üst yönetimde bazı değişiklikler meydana geldiği bildirildi. Buna göre Aselsan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk Görgün getirilirken, Başkan Vekilliğine Mustafa Murat Şeker'in getirildiği bildirildi. Görgün'den önce başkanlık görevini İTÜ Rektör Yardımcısı ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkol yürütüyordu. Şirketten yapılan açıklamada ayrıca Aselsan'ın 2 Milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL arttığı belirtildi. 

YENİ BAŞKAN KİMDİR?

1973 doğumlu Görgün, aynı zamanda Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Startürk Yönetim Kurulu Üyeliği, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de devam ettiriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Görgün, doktora eğitimini ise New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'da 2003 yılında tamamladı. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004- 2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunan Görgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

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