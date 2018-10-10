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Art Arda Korkutan Depremler!

Adana'ya bağlı Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra saat 12:08'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre Adana'nın Kozan ilçesinde saat 11:53'te 3.6, saat 12.08'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte detaylar..

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Art Arda Korkutan Depremler!

Adana'ya bağlı Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra saat 12:08'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre Adana'nın Kozan ilçesinde saat 11:53'te 3.6, saat 12.08'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte detaylar..

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:46
Art Arda Korkutan Depremler!

Adana'ya bağlı Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra saat 12:08'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre Adana'nın Kozan ilçesinde saat 11:53'te 3.6, saat 12.08'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte detaylar..

ADANA'DA DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 11:53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden sonra saat 12:08'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Yerin 11.4 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Adana merkezde dahi hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.10.2018 12:54
Anahtar Kelimeler:
art arda korkutan depremler
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